SO*STA, il programma del nuovo Spazio Giovani a Santa Giustina

il programma di SO*STA, il nuovo Spazio Giovani del Comune di Rimini in via Montiano 14 a Santa Giustina, prevede un calendario che alterna musica, momenti di incontro, iniziative dedicate ai più piccoli e attività ricorrenti.

Il nuovo spazio, nato lo scorso giugno, è gestito dall'Associazione EduAction APS.

Venerdì 4 settembre, dalle 19 alle 23, la serata Turbe da passeggio e Open Mic turbato, curata da Turbe Giovanili APS e dedicata alla musica dal vivo e alla partecipazione libera. Mercoledì 9 settembre, dalle 19 alle 21, è in programma l'Aperibook Party, mentre venerdì 18 settembre, dalle 19 alle 23, SO*STA saluterà l'estate con la Festa di fine estate - Festival Punk. Venerdì 25 settembre, dalle 18, sarà presentato il programma della stagione invernale nel corso di SO*STA Winter Season, appuntamento che chiuderà simbolicamente l'esperienza estiva e aprirà quella dei mesi più freddi. Il calendario di settembre si conclude mercoledì 30 con una Jazz Night.

Parallelamente prosegue il ciclo "I mercoledì dei bimbi", pensato per i più piccoli: si è aperto il 26 agosto con un laboratorio di arti circensi seguito da mercatino e giochi nel parco, e proseguirà con appuntamenti settimanali che alterneranno laboratori di gioco teatro e nuove sessioni di circo, fino al 23 settembre.

Accanto agli eventi speciali resta attivo il programma settimanale dello spazio, con aiuto compiti nei giorni feriali, laboratori per bambini e genitori, AperiSosta, sportello psicologico e un appuntamento di conversazione in inglese il venerdì sera. Da domenica 7 settembre si aggiunge una novità per gli appassionati di musica: la sala prove di SO*STA sarà aperta ogni mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 21, a chi desidera suonare e sviluppare i propri progetti.

Il progetto è realizzato grazie al contributo ricevuto sul bando ANCI per la presentazione di proposte progettuali rivolte all'assegnazione di spazi e immobili pubblici a giovani under 35, co-finanziato dal "Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale" a valere sul “Fondo Politiche giovanili – Anno 2022”.

Per informazioni 353 4161683 - spaziogiovani@eduaction-rn.it