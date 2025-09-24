Si fingono rumene per evitare controlli extra Schengen. Quattro arresti

Lavorano in un hotel riminese le quattro donne arrestate nella mattinata di martedì dalla Polizia di Frontiera. Dopo un’attenta analisi del traffico passeggeri, gli agenti hanno individuato le quattro straniere nella struttura recettiva. All’atto dell’identificazione hanno mostrato delle carte di identità rumene, abilmente contraffate. Un espediente che permetteva alle donne, risultate di nazionalità moldava, di eludere le norme sull’immigrazione, muovendosi illegittimamente sul territorio Schengen. approfittando delle agevolazioni concesse dallo Stato ai cittadini europei e agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Le quattro sono state arrestate per il possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e condotte. Il giudice ha convalidato gli arresti sottoponendole all’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Sono attese da un provvedimento di espulsione.

Dall'inizio dell'anno la Polizia di Frontiera di Rimini ha arrestato 22 persone, sequestrato oltre 30 documenti d’identificazione falsi ed effettuato 85 respingimenti immediati alla Frontiera.