In apertura di seduta

Fratelli d'Italia chiede un minuto di silenzio per Charlie Kirk in consiglio

di Redazione   
Mer 24 Set 2025 12:50
Tempo di lettura 1 min
A nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, il consigliere Carlo Rufo Spina ha inoltrato la richiesta alla Presidente del Consiglio comunale di Rimini "di disporre, in apertura della seduta di giovedì 25 settembre 2025, un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, politico americano, assassinato il giorno 10 settembre 2025 durante un evento pubblico presso la Utah Valley University (Orem, Utah) da un colpo d’arma da fuoco esploso da distanza durante un evento politico con gli studenti universitari". Spina ritiene che "un momento di raccoglimento, nel solco della tradizione di questo consiglio, rappresenti un segno di rispetto e di ferma condanna di ogni forma di violenza politica per affermare che la libertà di parola e il diritto al dissenso rappresentano valori universali e pilastri insostituibili della democrazia". 

