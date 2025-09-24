IBE Driving Experience. Al MWC l'evento per la bus travel industry e il TPL

La bus industry torna protagonista a Misano: il 21 e 22 ottobre 2025 il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà la quarta edizione di IBE Driving Experience, l’appuntamento biennale organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), dedicato alla bus travel industry e agli operatori del Trasporto Pubblico Locale.

Nato come spin-off esperienziale di IBE Intermobility Bus Expo (il principale appuntamento italiano dedicato alla mobilità collettiva sostenibile, la cui prossima edizione è in programma al quartiere fieristico di Rimini il 24-26 novembre 2026), l’evento propone l'esposizione di mezzi e soluzioni tecnologiche, prove su pista in condizioni reali, momenti di formazione e occasioni di networking tra i professionisti della mobilità collettiva pubblica e privata.

La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per costruttori, operatori di linea e lunga percorrenza, aziende del Trasporto Pubblico Locale, buyer e decision maker lungo tutta la filiera.

Un’attenzione particolare sarà rivolta al tema della sicurezza, con la tavola rotonda “Sicurezza nella mobilità pubblica: sinergie tra regole e cultura”, in programma mercoledì 22 ottobre dalle 10 alle 12 nella Sala Riviera del Misano World Circuit, promossa da Start Romagna e ASSTRA – Associazione Trasporti. L’incontro vedrà la partecipazione di Irene Priolo, assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, presidente di Start Romagna, Olimpia Abbate, questore di Rimini, Gianpaolo Patruno, questore di Ravenna, Claudio Mastromattei, questore di Forlì-Cesena, Giuseppe Foti, provveditore agli studi di Rimini e Forlì-Cesena, ed Edoardo Soverini, provveditore agli studi di Ravenna.

A seguire, Alessia Nicotera, direttrice di ASSTRA, introdurrà e modererà la seconda sessione dedicata alle buone pratiche condotte dalle aziende di trasporto per garantire la sicurezza del personale viaggiante dei clienti. Sarà un incontro tra istituzioni, aziende del TPL e forze dell’ordine per riflettere sugli strumenti e le iniziative da portare avanti per garantire servizi di trasporto sempre più sicuri.

La co-organizzazione di Start Romagna e ASSTRA testimonia la sinergia tra dimensione locale e nazionale che caratterizza IBE, valorizzando il territorio romagnolo e facilitando la diffusione di buone pratiche e politiche condivise.

IBE Driving Experience 2025 ospiterà inoltre la Masterclass Mobilità dal titolo “Deep Trend®: Interpretare il futuro della mobilità oltre i dati”, curata dalla divisione tourism & hospitality di IEG in collaborazione con IBE. I Deep Trend® sono il risultato di un’analisi scientifica internazionale realizzata annualmente da Blue Eggs sull’immaginario collettivo, per definire i modelli mentali, i valori e le aspettative che guidano le scelte delle persone. Non si tratta di previsioni astratte, ma di modelli narrativi che aiutano a comprendere come evolveranno i comportamenti e quali saranno le nuove domande da parte di cittadini, utenti e clienti.

Le sessioni che si terranno durante IBE Driving Experience - spiegano i promotori - rappresentano l’estensione e l’adattamento alla mobilità della Vision+26 centrata sul turismo, che verrà presentata in anteprima al TTG Travel Experience pochi giorni prima (8-10 ottobre 2025). L’obiettivo è offrire una chiave di lettura innovativa per progettare servizi, prodotti e relazioni nel settore della mobilità – in tutte le sue forme – in un tempo in cui i paradigmi tradizionali non bastano più.

Sarà inoltre possibile incontrare e scoprire le novità dei principali costruttori di autobus presenti all’evento, con esposizione dei loro modelli più innovativi e sessioni dedicate ai test su pista. A Misano si terrà poi l’Assemblea di AN.BTI-Confcommercio, l’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani, occasione di confronto per le principali realtà associative del comparto.

Il programma completo sarà disponibile a breve sul sito ufficiale di IBE: www.expoibe.com.