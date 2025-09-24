Rissa tra ubriachi davanti alla stazione, ferito uno degli agenti intervenuti

Nella serata di martedì tre persone sono state arrestate per una rissa avvenuta nella piazza antistante la stazione ferroviaria di Rimini. La lite è stata sedata con un intervento della Polizia Locale, presente in zona per un servizio di prevenzione della sicurezza urbana.

Gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria, impegnati nei controlli sui luoghi sensibili della città, sono dovuti intervenire per sedare una discussione animata tra due uomini (di 48 e 30 anni) e una donna (di 24) che reagivano a reciproche provocazioni con urla e comportamenti scomposti. Durante l'intervento, visto anche l'evidente stato di ubriachezza dei fermati, sono intervenute anche una pattuglia dell'Esercito, presente in stazione, e un'altra unità della Polizia Locale. Nelle operazioni di fermo, uno degli uomini ha tentato invano la fuga, scaraventando a terra un agente, che ha riportato lesioni con prognosi di 15 giorni.

Al termine dell'intervento, le tre persone sono state arrestate con l'accusa di rissa, mentre l'uomo che ha reagito all'intervento dell'agente è stato denunciato anche per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo le cure al pronto soccorso, necessarie anche per i partecipanti alla rissa, tutti e tre gli arrestati hanno trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando in attesa del Tribunale di Rimini per il processo per direttissima.