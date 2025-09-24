Viale Ceccarini, Da lunedì riparte il cantiere tra le vie Milano e Gramsci

Pochi giorni e viale Ceccarini tornerà a trasformarsi in un cantiere: il secondo stralcio, da viale Milano all'intersezione dei lavori partirà lunedì 29 settembre. Ha un costo complessivo di oltre 2.6 milioni euro, tutto a carico del comune, e l'esecuzione è stata affidata al raggruppamento di imprese guidato da Zambelli Srl, mentre la progettazione, come per il primo tratto, è a cura dello studio Laprimastanza di Cesena.

Si procederà con due stralci. Lunedì si inizierà nel tratto da viale Milano a viale Gramsci: saranno realizzati sottoservizi e soletta, poi da gennaio, se tutto procederà come da cronoprogramma, si passerà alla posa della pavimentazione in travertino e agli arredi, con l'obiettivo di vedere il tutto finito prima di Pasqua.

La seconda fase, che riguarda il tratto da viale Gramsci a viale Dante e la piazzetta del Faro, avrà inizio il 7 gennaio 2026. Entro fine marzo la parte sotterranea e da subito dopo Pasqua la posa della pavimentazione e degli arredi entro maggio 2026. I tempi sono stati concordati anche con i commercianti.



Per provare a minimizzare i disagi, l'amministrazione comunale si è impegnata a garantire la riduzione sulla Tari nella misura del 50%, per le attività penalizzate dai lavori per tutta la durata del cantiere. Sarà inoltre attivato un servizio di guardiania per l'intera durata del cantiere, e l'area di lavoro, al fine di tutelarne il decoro, sarà recintata con pannelli.



“Questo cantiere è cruciale per il futuro di Riccione e cambierà la cartolina della nostra città - spiegano la Sindaca Daniela Angelini e l'Assessore alla Rigenerazione Urbana Christian Andruccioli -. Siamo consapevoli dei sacrifici che i commercianti dovranno affrontare, ma la nostra intenzione è di andare il più possibile incontro alle loro esigenze, tutelandoli e garantendo una collaborazione costante. La divisione dei lavori in due tronconi è la dimostrazione concreta della nostra volontà di ascoltare e accogliere le richieste degli operatori. Nonostante la complessità dell’opera, stiamo lavorando per un cantiere il più rapido ed efficiente possibile, con l’obiettivo di restituire alla città un viale Ceccarini rinnovato, elegante e funzionale”.