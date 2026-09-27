Si è spento Eugenio Giulianelli, fondatore dei Federalisti Democratici Europei

Si è spento a 87 anni, per una malattia, Eugenio Giulianelli. Aveva fondato il movimento dei Federalisti Democratici Europei con i quali aveva partecipato a diverse elezioni amministrative locali. Nel 2009 si era presentato come candidato alla presidenza della Provincia di Rimini.

I funerali avranno luogo martedì 29 Settembre alle 10 alla chiesa S. Maria Vergine di Viserba Monte; seguirà il trasporto all'Ara Crematoria di Rimini.

Lunedì alle 20.30 nella stessa chiesa ci sarà la Veglia di Preghiera in Chiesa.