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aveva 87 anni

Si è spento Eugenio Giulianelli, fondatore dei Federalisti Democratici Europei

In foto: Eugenio Giulianelli
Eugenio Giulianelli
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Redazione
   
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Si è spento a 87 anni, per una malattia, Eugenio Giulianelli. Aveva fondato il movimento dei Federalisti Democratici Europei con i quali aveva partecipato a diverse elezioni amministrative locali. Nel 2009 si era presentato come candidato alla presidenza della Provincia di Rimini.

I funerali avranno luogo martedì 29 Settembre alle 10 alla chiesa S. Maria Vergine di Viserba Monte; seguirà il trasporto all'Ara Crematoria di Rimini.
Lunedì alle 20.30 nella stessa chiesa ci sarà la Veglia di Preghiera in Chiesa.

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