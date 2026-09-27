Verità e post-verità nella rassegna di incontri filosofici a Misano Adriatico

Che cosa significa parlare di verità nel tempo della post-verità, delle fake news e dell’intelligenza artificiale? È questa la domanda al centro della nuova rassegna filosofica di Misano Adriatico, curata da Gustavo Cecchini, che dal 2 al 30 ottobre porterà sul palco del Teatro Astra cinque protagonisti del dibattito culturale italiano: Nadia Urbinati, Marcello Veneziani, Lucrezia Ercoli, Vito Mancuso e Marco Guzzi.

Il titolo scelto per il ciclo di incontri è “La verità nel tempo della post-verità”, un percorso che affronta uno dei temi più complessi del presente a partire da alcune domande fondamentali: che cos’è la verità oggi? È ancora possibile distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, in un tempo in cui la realtà sembra dissolversi nella sua rappresentazione? E se la verità è solo ciò che funziona, che spazio resta per il pensiero critico? Chi detiene, oggi, il potere di dire ciò che è vero?

Cinque appuntamenti, ogni venerdì alle 21:00, nei quali filosofi e intellettuali saranno chiamati a confrontarsi con il rapporto tra verità, libertà, democrazia, dubbio, esperienza personale e trasformazioni della società contemporanea.

Ad aprire la rassegna, venerdì 2 ottobre, sarà Nadia Urbinati con la lectio “Verità e democrazia?”. L’appuntamento, che sarà anticipato da una presentazione nel corso della trasmissione di Rai Radio 3 Fahreneheit, si inserisce nell’ambito del programma delle celebrazioni dei 20 della Biblioteca di Misano Adriatico, tra i principali promotori delle iniziative filosofiche a Misano.

Il 9 ottobre sarà la volta di Marcello Veneziani, autore della lectio “La verità, difficile ma necessaria". Venerdì 16 ottobre salirà sul palco dell’Astra Lucrezia Ercoli con “Dubito ergo sum: contro gli spacciatori di verità”. Il 23 ottobre sarà protagonista Vito Mancuso, con “Quanta verità può sopportare un uomo?”.

A chiudere la rassegna, venerdì 30 ottobre, sarà Marco Guzzi, filosofo e scrittore, con la lectio “La verità è sempre incarnata”. La nuova rassegna filosofica gode del prezioso sostegno di Gruppo Hera, Romagna Acque e RivieraBanca e si inserisce nel percorso culturale che negli anni ha portato a Misano alcuni dei protagonisti più autorevoli del pensiero contemporaneo. Tutti gli incontri si terranno al Teatro Astra alle ore 21:00.

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.