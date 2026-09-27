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call per musicisti e lettori

All'ex cinema Astoria una serata aperta 'Ricordando Guccini'

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Redazione
   
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Domenica 4 ottobre dalle 20 l’ex cinema Astoria ospita una serata speciale: "Salutando Guccini". 
Un omaggio all'artista scomparso lo scorso 6 agosto, con canzoni, parole, chitarre e altri strumenti.
Chiunque può partecipare portando il proprio strumento o un brano di Guccini da leggere ad alta voce.
Per suonare una canzone o leggere un suo verso o un brano tratto da un suo libro, ca inviato un WhatsApp al 328 5528019 entro giovedì 1º ottobre.
Oppure si può semplicemente partecipare per far parte di un coro collettivo. L'iniziativa è promossa dall'associazione "Il Palloncino Rosso".

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