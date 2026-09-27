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poco dopo le 12

Scossa di terremoto con magnitudo di 3.2. Epicentro al largo di Rimini

In foto: dal sito INGV
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Redazione
   
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Alle 12.03 c' è stata una scossa di terremoto con una magnitudo di 3.2 ed epicentro nelle acque della costa riminese a una profondità di 8 chilometri, accompagnata da un boato. Molte persone hanno percepito distintamente l'evento sismico, al momento non si registrano danni. 

La scheda dell'evento sismico.

Scrive il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "Al momento non sono stati riscontrati danni a persone e cose. A titolo precauzionale, con la collaborazione della Società Anthea, abbiamo già avviato le verifiche sugli edifici comunali, a partire ovviamente dalle scuole, che proseguiranno anche nella giornata di domani. 
Al momento non sussistono situazioni di criticità".

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