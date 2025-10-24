Si è spento a 86 anni l'ex senatore Giampaolo Bettamio

Si è spento a 86 anni Giampaolo Bettamio. Nato a Bologna nel 1939, è stato senatore per quattro legislature, dal 1996 al 2013, prima con Forza Italia e poi con il Popolo della Libertà; nel 2001 è stato eletto nel collegio di Rimini. E' stato anche sottosegretario agli Affari Esteri e ha svolto funzioni parlamentari rilevanti anche a livello europeo. Durante la XIV Legislatura è stato membro della Commissione Mitrochin al Senato e, dal 2001 al 2006, ha ricoperto la carica di tesoriere del gruppo Forza Italia a Palazzo Madama. Tra il 2007 e il 2009 è stato coordinatore regionale di Forza Italia in Emilia Romagna.

Scrive Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia: "Il suo impegno politico si è sempre contraddistinto per l’attenzione alle istituzioni, al territorio e alla dimensione europea". “Personalmente conserverò il suo ricordo come esempio di dedizione politica gentile e concreta. Alla sua famiglia, agli amici e a quanti lo hanno conosciuto va il mio più sincero cordoglio. Ci lascia un vuoto, ma anche un’eredità di serietà e passione civica.”