Nuova Piscina comunale in fase di collaudo. Aggiudicazione entro novembre

È in fase di collaudo la nuova piscina comunale di Rimini, che sorge al Parco don Tonino Bello nell’area compresa tra via Sacramora e via Baroni a Viserba. Oggi (24 ottobre) c'è stato un sopralluogo da parte dei consiglieri della II e VI Commissione accompagnati dagli assessori Mattia Morolli (lavori pubblici) e Michele Lari, dalla dirigente del Settore Edilizia Pubblica Chiara Fravisini. L’impianto comprende una vasca principale a 10 corsie, con dimensioni di 25x25 metri, con tribuna da 150 posti e due vasche per le attività di acqua fitness e avviamento al nuoto. Presenti poi spazi dedicati alla ristorazione e caffetteria, un'area fitness accessibile per le diverse capacità motorie, un'area giochi, un punto vendita di articoli sportivi. Due le aree parcheggio sui lati sud-est e sud-ovest del parco. Dal punto di vista ambientale, previsti impianti fotovoltaici integrati per la produzione autonoma di energia elettrica e sistemi di recupero termico ad alta efficienza applicati alle unità di trattamento aria capaci di soddisfare interamente il fabbisogno energetico dell’edificio.

I lavori sono ormai conclusi, hanno spiegato gli assessori, "mancano da completare solo gli ultimi lavori di dettaglio, già autorizzati dal Dipartimento dello Sport, in attesa che si completi la procedura di affidamento della gestione dell’impianto. Prevede che l’aggiudicazione possa finalizzarsi nel mese di novembre, così da poter partire all’inizio del prossimo anno con le attività”.

Il nuovo polo natatorio è stato progettato a seguito di una gara europea da un raggruppamento temporaneo guidato dallo studio Internazionale Settanta7, in collaborazione con Studio Ti, Progetto CMR Srl, l’architetto Giuseppe De Martino e coordinato dal settore Lavori Pubblici del Comune. I lavori - realizzati dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da CO.CE.R. Costruzioni Srl, COERIL srl, C.I.C.A.I., con consorziate esecutrici Teknoidraulica e Eurotec Impianti - hanno rispettato le tempistiche del PNRR che co-finanzia l’intervento per circa 3,5 milioni su un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro.

Parallelamente proseguono i lavori di riqualificazione del Parco don Bello su cui si affaccia la piscina. L'investimento complessivo, a carico dell’Amministrazione, è di 1.6 milioni. L'intervento si concluderà entro la primavera del prossimo anno garantendo all'area verde una molteplicità di funzioni legate allo sport e al tempo libero, senza barriere architettoniche. Ci sarà un percorso ciclopedonale ad anello di 300 metri, un campo da basket e un campo di calcio a 5, un’area dedicata al fitness di circa 100 mq oltre ad un’area giochi inclusiva di 350 metri quadrati. Dal punto di vista ambientale c'è stato l’inserimento di giardini della pioggia, la “desigillazione” di 6.200 mq liberati dall’asfalto, l’uso di materiali drenanti per i percorsi pedonali, l’aumento delle alberature (oltre ottanta i nuovi alberi). Le lavorazioni aggiuntive potenzieranno poi le connessioni ciclopedonali tra il Parco e via Sacramora e permetteranno di inserire pannelli fonoassorbenti e di integrare il verde, oltre alla riasfaltatura la via Baroni.