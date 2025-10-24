Dopo diverse segnalazioni potenziati controlli in zona Alba a Riccione

Controlli più mirati della Polizia Locale di Riccione nella zone Alba e Marano, dopo le segnalazioni di degrado arrivate dai residenti e dagli operatori della zona. In particolare nel fine settimana scorso gli agenti del reparto operativo insieme all'unità cinofila hanno presidiato l'area. Le attività di controllo, svolte anche in abiti civili per una maggiore efficacia, hanno portato all'identificazione e al controllo di una quindicina di persone.

Durante il servizio, gli agenti della Polizia locale hanno assistito in flagranza alla cessione di cocaina da parte di un uomo albanese. Immediatamente contattato il magistrato di turno, è stata disposta la perquisizione nell'albergo in zona Alba dove alloggiava. L’uomo è stato fotosegnalato e denunciato

I controlli sono stati estesi anche alle ore notturne ai giardini Alba e al parcheggio sotterraneo e nelle strutture in disuso per cercare di contenere fenomeni di bivacco e degrado.