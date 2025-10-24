  
Indietro
menu
menu

spaccio e bivacco

Dopo diverse segnalazioni potenziati controlli in zona Alba a Riccione

In foto: controlli della Polizia Locale
controlli della Polizia Locale
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 24 Ott 2025 10:26 ~ ultimo agg. 10:55
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Controlli più mirati della Polizia Locale di Riccione nella zone Alba e Marano, dopo le segnalazioni di degrado arrivate dai residenti e dagli operatori della zona. In particolare nel fine settimana scorso gli agenti del reparto operativo insieme all'unità cinofila hanno presidiato l'area. Le attività di controllo, svolte anche in abiti civili per una maggiore efficacia, hanno portato all'identificazione e al controllo di una quindicina di persone.

Durante il servizio, gli agenti della Polizia locale hanno assistito in flagranza alla cessione di cocaina da parte di un uomo albanese. Immediatamente contattato il magistrato di turno, è stata disposta la perquisizione nell'albergo in zona Alba dove alloggiava. L’uomo è stato fotosegnalato e denunciato

I controlli sono stati estesi anche alle ore notturne ai giardini Alba e al parcheggio sotterraneo e nelle strutture in disuso per cercare di contenere fenomeni di bivacco e degrado.

Altre notizie
@Newsrimini
incidente anche in centro

Scontro sull'Adriatica a Rimini, traffico rallentato
di Redazione
un aereo Ryanair all'aeroporto di Rimini
L'annuncio

Una nuova rotta Ryanair per l'aeroporto di Rimini. Arriva Breslavia
di Redazione
affitti brevi (creato da IA)
Parte l'iter legislativo

Affitti brevi, la legge regionale: variante urbanistica semplificata per comuni
di Redazione
Bianchini e Santini
nel nome della Rebola

Rimini nominata zona vitivinicola dell'anno per la Guida dell'Espresso 2026
di Redazione
incidente sul lavoro

Morto dopo un volo di 8 metri, tanti i punti oscuri. Si indaga per omicidio
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO