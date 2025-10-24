Nuova piscina comunale. Le perplessità di Brunori (Gloria Lisi per Rimini)

Dal consigliere del gruppo Gloria Lisi per Rimini Stefano Brunori una serie di perplessità sulla nuova piscina comunale dopo il sopralluogo effettuato questa mattina con la II e VI Commissione (vedi notizia).

"Finalmente dopo solo 6 mesi di richiesta in data odierna i consiglieri comunali hanno potuto visitare la struttura di Viserba che andrà a sostituire la piscina del palazzetto", esordisce Brunori presentatosi con accappatoio d'ordinanza.

"Una struttura moderna e adatta al nuoto ma con evidenti limiti quali : la profondità della vasca che se pur nuova non permetterà pallanuoto, nuoto sincronizzato e tuffi.

insomma una volta che si faceva era opportuno pensarla in maniera diversa.

Quanto all'interno "che come si poteva supporre è solo una grande struttura vuota che evidentemente non crediamo potrà aprire a breve (continuano a rispondere che aprirà agli inizi del 2026...stando volontariamente generici. Io continuo a dire a giugno e non prima ... Mancano tutti gli arredi (spogliatoi e, bar e desk) e nulla è dato sapere della nuova gestione.

Anche l'area circostante (parcheggio compreso) sarebbe da riqualificare essendo vecchia e con evidenti lavori da eseguire.

Supponiamo che ci sarà una grande inaugurazione in stile sindaco dove tutti saranno felici e contenti senza che vi siano prospettive per il Flaminio che rischia di diventare un altro buco nero oggetto di abbandono e degrado".

Prosegue Brunori: "Il vero timore sono i prezzi che verranno applicati all'utenza che possiamo ipotizzare avranno un ritocco in aumento.

Scelte progettuali discutibili non ci convincono quali quella di ricoprire il piano vasca con resina invece delle classiche mattonelle blu (presenti in ogni piscina olimpica del mondo), una scelta che vedo più appropriata per una SPA e non per una piscina adatta all'attività natatoria!!!! O ancora la mancanza di una doppia porta all'entrata evitando spechi di aria fredda nell'area del desk di entrata (di cui auspichiamo la realizzazione avendolo segnalato già oggi.

Sappiamo che l'effetto novità spingerà in tanti a frequentare la nuova piscina e che speriamo sia funzionale alle necessità di una città che l'attende da 50 anni.

Insomma per noi una piscina che fa acqua da molte parti".