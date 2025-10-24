A Riccione tornano in funzione sette casette dell'Acqua

Sono tornate in funzione da ieri, giovedì 23 ottobre, le Casette dell’acqua di Riccione. I cittadini possono tornare a riusufruire di acqua refrigerata, liscia, gassata o leggermente gassata, contribuendo al tempo stesso alla riduzione dei rifiuti in plastica e a un risparmio economico significativo rispetto al consumo di acqua in bottiglia. Il servizio è accessibile a un costo di 5 centesimi al litro per l’acqua liscia e 10 centesimi al litro per quella gassata o leggermente gassata.

Le nuove strutture, sette in tutto, si trovano in viale Saluzzo, viale Oglio, viale Veneto, viale Lazio, viale Sicilia, viale Puglia e viale San Leo. Il progetto è stato curato da Adriatica Acque Società Benefit Srl. Le nuove Casette dell’Acqua non solo sono state rimesse in funzione, ma anche rinnovate con una nuova veste grafica e impianti tecnologici avanzati.

“Le Casette dell’acqua rappresentano un servizio essenziale che migliora la vita della comunità e contribuisce alla tutela dell’ambiente - sottolinea l’assessore all’Ambiente e alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli -. I vantaggi nell’uso dell’acqua di rete sono molteplici, sia ambientali che economici: un gesto quotidiano semplice ma importantissimo che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile e consapevole”.

Gli impianti sono sottoposti a un rigido piano di autocontrollo da parte del gestore, condiviso con gli organi territoriali di vigilanza, per garantire sicurezza e qualità costante dell’acqua erogata.