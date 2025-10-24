  
controlli della Polizia Locale

L'auto piena di arnesi da scasso e targhe contraffatte, due denunce a Misano

In foto: il materiale sequestrato
il materiale sequestrato
di Redazione   
Ven 24 Ott 2025 12:09
I controlli della Polizia Locale a Misano hanno permesso di fermare due cittadini italiani provenienti dalla Puglia che avevano mostrato un atteggiamento nervoso nelle verifiche durante un posto di controllo sulla statale Adriatica all’altezza dell’incrocio con via della Repubblica a Misano Adriatico. Gli agenti del presidio di Polizia locale, insospettiti per l’atteggiamento irrequieto dei due occupanti dell’auto presa a noleggio, hanno chiesto di ispezionare il veicolo e le dotazioni di bordo obbligatorie per legge.

A seguito del controllo è emerso che all’interno del bagagliaio erano presenti numerosi attrezzi utili per lo scasso, quali flessibili e trapani a batteria, grimaldelli e scalpelli, oltre a due targhe contraffatte appena realizzate, con relativa carta di circolazione e assicurazione falsificate ad arte. Tra l’attrezzatura è emersa anche una chiave particolare detta “chiave bulgara” che consente l’apertura con facilità di serrature di una particolare serie di veicoli.

E' stato inoltre appurato, inoltre, che il conducente aveva precedenti specifici per tentato furto di un furgone perpetrato qualche mese fa nel forlivese. Entrambi gli occupanti sono stati denunciati in concorso per fabbricazione di atto falso riportante il sigillo dello Stato e per detenzione ingiustificata di oggetti atti ad offendere. Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

