all'età di 80 anni
Si è spenta Margherita Bologna, ricercatrice impegnata per l'ambiente
In foto: Margherita Bologna
di Redazione
1 min
Si è spenta all'età di 80 anni Margherita Bologna, giornalista scientifica, ricercatrice ed esperta in tecnologie per la gestione dei rifiuti. Si è contraddistinta per il suo impegno sui temi ambientali, soprattutto nella ricerca di alternative agli inceneritori.
I funerali saranno celebrati martedì 18 agosto alle 10 alla chiesa di San Martino in viale Diaz, dove lunedì 17 agosto alle 20.30 ci sarà la veglia di preghiera.
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