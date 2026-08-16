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all'età di 80 anni

Si è spenta Margherita Bologna, ricercatrice impegnata per l'ambiente

In foto: Margherita Bologna
Margherita Bologna
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Redazione
   
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Si è spenta all'età di 80 anni Margherita Bologna, giornalista scientifica, ricercatrice ed esperta in tecnologie per la gestione dei rifiuti. Si è contraddistinta per il suo impegno sui temi ambientali, soprattutto nella ricerca di alternative agli inceneritori. 

I funerali saranno celebrati martedì 18 agosto alle 10 alla chiesa di San Martino in viale Diaz, dove  lunedì 17 agosto alle 20.30 ci sarà la veglia di preghiera. 

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