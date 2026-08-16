Sacrificio dei Tre Martiri, corone d'alloro in piazza e in via Ducale

Il momento centrale delle celebrazioni per l'82° anniversario del sacrificio di Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, i tre partigiani uccisi dai nazifascisti il 16 agosto 1944, è avvenuto oggi a partire dalle 10, con partenza da via Tiberio della cerimonia commemorativa della Civica Amministrazione, con la deposizione di corone di alloro in via Ducale e in piazza Tre Martiri, la piazza che porta ancora oggi il nome legato al luogo del martirio. Ad accompagnare la cerimonia è stata la Banda Città di Rimini.

La giornata di oggi si chiude in serata alla Corte degli Agostiniani, in via Cairoli 42, dove alle 20.30 verrà assegnata la tredicesima edizione del Premio Vincenzo Mascia. Alle 21 seguirà lo spettacolo "Fabbrico, storia di un paese antifascista", scritto e interpretato da Massimiliano Loizzi, organizzato dalla sezione riminese dell'Anpi in collaborazione con Le Città Visibili aps, a ingresso libero.