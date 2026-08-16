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IN SPIAGGIA

Maxirissa nella notte a Rimini: tre giovani accoltellati

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Redazione
   
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Una violenta rissa è scoppiata intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica in spiaggia all'altezza dei bagni 5, 6 e 7 culminando in un'aggressione a colpi di coltello che ha coinvolto diversi giovani nei pressi dei locali della movida.

Tre ragazzi (due di 19 anni e uno di 23, tutti di origine tunisina) sono finiti all'ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata per ferite da arma da taglio. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato per cause ancora in corso di accertamento a seguito di un'accesa discussione tra un folto gruppo di persone di origine nordafricana. Dalle parole si è passati ai fatti, con il gruppo che ha estratto le lame.

Sul posto sono intervenute d'urgenza tre ambulanze e un'auto medicalizzata del 118, più cinque pattuglie dei Carabinieri e una volante della Polizia di Stato.

I Carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni e sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare tutti i partecipanti alla rissa.

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