Santa Teresina torna a Rimini. Spiritualità e preghiera fino al 23 agosto

La parrocchia di Santa Giustina, un po' la sua casa riminese, è tornata a riabbracciare Santa Teresa di Lisieux. Le sue reliquie, a trent'anni dalla prima visita in Italuia, sono state accolte da tanti fedeli, arrivati da tutta la Diocesi, tanti anche i turisti e la messa presieduta dal Vescovo Anselmi ha dato il via ad un settimana in cui ancora una volta ci si potrà mettere in ascolto della spiritualità e della storia di un’anima totalmente donata a Dio. Previste dal primo mattino a tarda sera conferenze, incontri, testimonianze, pezzi di teatro e di arte dedicati alla santa. Ogni sera alle 18 la celebrazione solenne. Il trentennale avviene nella settimana delle visita di Papa Leone che ha definito Teresina piccola grande santa dell’amore.

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