  
Indietro
menu
menu

A SANTA GIUSTINA

Santa Teresina torna a Rimini. Spiritualità e preghiera fino al 23 agosto

In foto: La locandina
La locandina
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La parrocchia di Santa Giustina, un po' la sua casa riminese, è tornata a riabbracciare Santa Teresa di Lisieux. Le sue reliquie, a trent'anni dalla prima visita in Italuia, sono state accolte da tanti fedeli, arrivati da tutta la Diocesi, tanti anche i turisti e la messa presieduta dal Vescovo Anselmi ha dato il via ad un settimana in cui ancora una volta ci si potrà mettere in ascolto della spiritualità e della storia di un’anima totalmente donata a Dio. Previste dal primo mattino a tarda sera conferenze, incontri, testimonianze, pezzi di teatro e di arte dedicati alla santa. Ogni sera alle 18 la celebrazione solenne. Il trentennale avviene nella settimana delle visita di Papa Leone che ha definito Teresina piccola grande santa dell’amore.

 

https://www.icaroplay.it/programmi/le-reliquie-di-santa-teresina-sono-tornate-a-rimini-30-anni-dopo-la-prima-visita/

 

 

Altre notizie
la spiaggia e il parco del mare a Rimini
Tra bandi e aggregazioni

La spiaggia che verrà. Per Sanchi paure immotivate ma Zanzini teme effetto iper
di Redazione
La squadra e gli ultras della Curva Est
Domenica 13 settembre

Curva Est: biglietti troppo cari per Young Santarcangelo-Rimini
di Icaro Sport
Deshawn Stephens
Basket Serie A2

Dole Rimini: si chiude 89-89 lo scrimmage con CMT Orange Tools Pesaro
di Icaro Sport
VIDEO
Elza Tomase
Al Tennis Club Viserba

Concluso il 1° turno nella “Rimini Cup”: avanzano Shapatava e Voracek
di Icaro Sport
FOTO
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO