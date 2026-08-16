Bellaria, malore in acqua. Morto un 70enne

Un'altra vittima per malore in spiaggia. All'altezza del Bagno 92 di Bellaria Igea Marina, un uomo di 70 anni è morto durante un bagno in acqua presumibilmente per un malore. A quanto risulta, l'uomo era già affetto da patologie pregresse. È accaduto intorno alle 11.30 della mattina di Ferragosto, quando il bagnino di salvataggio ha recuperato il corpo dell'uomo in mare.