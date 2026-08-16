Primi rientri dalle vacanze, traffico intenso sulla A14

Domenica di intenso traffico sugli snodi fondamentali della regione: cominciano progressivamente i rientri dalle vacanze.

Intorno alle ore 14 si segnala in particolare traffico rallentato in direzione Bologna nel tratto della diramazione di Ravenna verso la A14 fino a Imola.

Rallentamenti per traffico intenso anche intorno a Bologna e al bivio A1/A14 a Forlì, oltre al bivio A1/A14 a Valsamoggia. Nulla invece da segnalare per il momento nel riminese dove il traffico è scorrevole.

"La scelta degli utenti – l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - sembra essere quella di rimandare i viaggi più lunghi ai prossimi giorni feriali, quando si prevede un movimento più diluito e, almeno nelle intenzioni, meno congestionato sulle principali arterie stradali: chi è già arrivato nelle località di vacanza si muove soprattutto nelle vicinanze, mentre per le partenze vere e proprie molti automobilisti sembrano preferire aspettare il lunedì e i giorni successivi. Le stime dell’Osservatorio della Mobilità Stradale di Anas prevedono infatti, da lunedì 17 a giovedì 20 agosto, oltre 34,7 milioni di spostamenti, con un leggero picco nella giornata di lunedì di 8,8 milioni"