mondo politico in lutto
Si è spenta a 78 anni Emma Bonino, figura storica del Partito Radicale
In foto: Emma Bonino in un evento a Rimini nel 2005 (@newsrimini)
di Redazione
1 min
Si è spenta a 78 anni Emma Bonino, storica leader del Partito Radicale. Era stata ricoverata per una crisi respiratoria. Con i Radicali è stata eletta dal 1976 per varie legislature alla Camera, al Parlamento europeo e al Senato. La sua attività politica l'ha più volte portata nel territorio riminese. Era stata anche ospite del Meeting: nell'edizione del 1997, in qualità di Commissario dell’Unione Europea per gli Aiuti Umanitari, partecipò al dibattito "Povertà e sviluppo: L’uomo interessa al mercato?".
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