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Rimodulazione del piano

Ricostruzione, raddoppiano le risorse destinate al riminese: 20,3 milioni

In foto: Alice Buonguerrieri
Alice Buonguerrieri
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Redazione
   
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Le risorse destinate alla ricostruzione pubblica nel territorio riminese sono passate da 9.671.846 euro a 20.328.000 euro con un incremento del +110,2% per la realizzazione di 32 interventi. È quanto emerge dalla rimodulazione contenuta nell’aggiornamento del Piano speciale di ricostruzione, sul cui schema di ordinanza il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato al commissario straordinario la conclusione positiva dell’istruttoria.

Nel riminese siamo davanti a un incremento particolarmente rilevante: oltre 10,6 milioni di euro aggiuntivi e risorse complessive più che raddoppiate rispetto alla precedente programmazione – dichiarano l’On. Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e il Consigliere regionale e coordinatore provinciale Nicola Marcello –. Sono numeri importanti, che permettono di adeguare i finanziamenti alle effettive necessità emerse e di proseguire concretamente nella realizzazione delle opere necessarie”. 

La rimodulazione consente di intervenire sugli aumenti dei costi registrati rispetto alla programmazione iniziale e di garantire la copertura necessaria al completamento degli interventi. È previsto inoltre un monitoraggio trimestrale delle eventuali criticità. “Non si tratta semplicemente di confermare quanto già stanziato - spiegano Buonguerrieri e Marcello ringraziando Governo e struttura commissariale –, ma di mettere a disposizione ulteriori risorse laddove le esigenze concrete del territorio hanno evidenziato la necessità di rafforzare i finanziamenti”. "L’obiettivo - concludono - è consentire agli enti locali di portare a termine gli interventi programmati e proseguire nel percorso di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio con risorse adeguate alle necessità effettive”.
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