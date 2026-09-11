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la partita non è ancora chiusa

Gestione stadio del baseball. Ciro Esposito replica all'Amministrazione Comunale

In foto: lo stadio del baseball di Rimini
lo stadio del baseball di Rimini
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Redazione
   
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Il presidente di Asd Rimini Baseball, Ciro Esposito, interviene in risposta alle dichiarazioni del Comune e pubblicata ieri sulla sentenza del Consiglio di Stato del 7 luglio scorso, pubblicata il 7 settembre, che ha respinto l’appello presentato
dalla società confermando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale nella vicenda relativa alla concessione della gestione e dell’uso dello stadio, oggi in stato di degrado e abbandono.
Per la società, però, la vicenda non è ancora chiusa. E' infatti ancora in ballo la questione dei ricorsi al Consiglio di Stato contro Arpae e Regione Emilia-Romagna in merito alla revoca della Scia commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande e al rinnovo della concessione dell’area del Demanio sulla sponda del fiume Marecchia. La sentenza è attesa il primo dicembre. "Il comune di rimini e tornato in possesso (momentaneo) dell' impianto solamente perché il consiglio di stato non ha emesso una sospensiva in attesa della sentenza", dichiara Esposito.

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