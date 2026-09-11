Cade un grosso pino in viale Ceccarini a Riccione

Nel tardo pomeriggio un grosso pino è caduto in viale Ceccarini a Riccione, poco distante dalla ferrovia. Nonostante l'orario di intenso passeggio, non ci sono stati feriti. Prima di spezzarsi alla base, l'albero ha cominciato a incrinarsi e nella caduta l'albero ha colpito anche un lampione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, l'area è stata transennata. Nelle ore precedenti c'erano state pioggia e vento.