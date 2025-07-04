  
Cinema e spettacolo

Si chiude le quattordicesima edizione di Cinè

In foto: Premio Anica 80 in Piazzale Ceccarini
Premio Anica 80 in Piazzale Ceccarini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 4 Lug 2025 14:53 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:46
Si chiude la quattordicesima edizione di Ciné, manifestazione promossa da ANICA, con 1900 gli accreditati nei quattro giorni, tra esercenti, distributori, produttori, artisti e stampa, con un incremento di circa il 6% rispetto all’edizione precedente. 

La quattro giorni riccionese ha ospitato varie convention e presentazioni delle società di distribuzione che hanno mostrato alla platea di addetti ai lavori tutto il cinema della stagione 2025/2026.  Durante la manifestazione sono stati presentati contenuti esclusivi in anteprima assoluta, confermando il ruolo chiave di Ciné non solo come momento di aggiornamento e divulgazione per il settore, ma anche come evento strategico per l'intera filiera cinematografica nazionale.

Presenti grandi nomi del nostro cinema italiano tra cui Diego Abatantuono, Claudio Amendola, Max Angioni, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Paolo Rossi, Yuri Tuci, Margherita Vicario, Pierfrancesco Favino, Paolo Virzì e molti altri.

Ottimo riscontro anche per Ciné Camp, il campus under 18 organizzato in collaborazione con il Giffoni Film Festival, che ha coinvolto 140 ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni in un programma ricco di film, laboratori e incontri con le star.

 

 

