Il ricordo di Lorena Vezzosi a Santarcangelo, un anno dopo il femminicidio

A un anno di distanza dal femminicidio di Lorena Vezzosi, si è svolta la commemorazione nella città di Santarcangelo alla panchina rossa intitolata proprio a lei lo scorso 25 Novembre. Il sindaco Filippo Sacchetti ha deposto un fiore insieme alle autorità e ai cittadini presenti e la commemorazione si è conclusa con un minuto di raccoglimento. “Oggi ricordiamo un episodio tragico che ha colpito profondamente la comunità di Santarcangelo, che lo scorso anno ha dovuto elaborare una risposta collettiva per non lasciare soli i familiari di Lorena Vezzosi - ha detto Sacchetti -. Dopo la piazza di luglio 2024 e le iniziative del 25 Novembre scorso, il nostro impegno continua: saremo qui ogni anno, sperando di essere sempre di più, per ricordare Lorena Vezzosi e non lasciare sole le vittime della violenza di genere”.

A seguire al Caffè Clementino si è svolto un appuntamento speciale dell’iniziativa “Un caffè con il sindaco” dedicato alla violenza di genere: il sindaco Sacchetti e l’assessora Garattoni, Elvira Ariano di Rompi il Silenzio hanno fornito ai presenti informazioni sull’attività del Centro antiviolenza “Marielle” di Santarcangelo, gestito dall’associazione stessa. Nei primi sei mesi del 2025 gli accessi al Centro sono raddoppiati, con 40 nuove donne prese in carico.