Il congresso IFAPA a Rimini nel giugno del 2029

Un'altra candidatura internazionale per Italian Exhibition Group (IEG) che aggiunge il congresso International Federation of Adapted Physical Activity al suo corposo calendario futuro. Si tratta del biennale appuntamento della IFAPA – www.ifapa.net in programma dal 25 al 29 giugno 2029, che nel corso del suo svolgimento dell'edizione 2025 a Tralee in Irlanda ha annunciato la destinazione del Palacongressi di Rimini fra quattro anni. La prossima edizione si terrà invece nel 2027 ad Amman, in Giordania.

La candidatura è stata portata avanti dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita del Campus UNIBO di Rimini, con il professore Pasqualino Maietta Latessa che ha sviluppato, insieme al professore Maurizio Bertollo ( Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara e Presidente della European Federation of Sport Psychology - FEPSAC) e la ex presidente di EUFAPA (European Federation of Adapted Physical Activity) professoressa Aija Klavina (Università di Riga) il dossier della candidatura utile a convincere IFAPA sulla bontà della proposta. Il team di candidatura si è avvalso inoltre del contributo dell'agenzia Gruppo Symposia di Roma, PCO Professional Congress Organizer dell'edizione riminese del congresso che si occuperà dell'intera organizzazione dell'appuntamento del 2029.

L'Attività Fisica Adattata (AFA) riguarda programmi di movimento mirati al miglioramento del benessere e al contrasto di difficoltà motorie e prevede un percorso non sanitario che propone programmi di attività fisica di gruppo, progettati per persone con bisogni specifici, come chi ha problemi di mobilità o malattie croniche. Il congresso IFAPA, frequentato da oltre 400 partecipanti tra accademici, ricercatori e professionisti laureati in Scienze Motorie, è un ulteriore anello che arricchisce la catena di appuntamenti internazionali dedicati alle scienze motorie. Dopo l'ECSS (European College of Sport Science), il più grande congresso europeo nel campo delle scienze dello sport in programma dal 1° al 4 luglio, nel 2027 toccherà all'ISBS - International Society of Biomechanics in Sports e all'EASM - European Association for Sport Management.

IEG continua infatti a consolidare la destinazione Rimini nel panorama nazionale e internazionale, nella scia del recente ranking ICCA che ha rilevato l'Italia al vertice europeo e Rimini fra le 20 città italiane nella top list della classifica mondiale. Un traguardo raggiunto da Convention Bureau della Riviera di Rimini in collaborazione con istituzioni, studiosi e stakeholder locali che verrà celebrato domenica 30 novembre con la cerimonia di consegna del Premio Rimini Mundi 2025 ai nuovi 'ambasciatori' del territorio.