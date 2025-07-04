Centro Sportivo Gaiofana: i vertici del Rimini in commissione per fare il punto

Si addensano le nubi sul futuro del Rimini. Dopo il mancato pagamento nei tempi previsti degli stipendi di maggio da parte della società e il conseguente -4 in classifica per il prossimo campionato, la prossima scadenza è quella del primo agosto relativa agli stipendi di giugno. Un nuovo intoppo porterebbe a nuove pesanti penalizzazioni. Ma già la prossima settimana potrebbero arrivare importanti indicazioni sul futuro. Venerdì 11 luglio alle 8.45 infatti è convocata (in presenza) la sesta commissione consigliare in cui si farà il punto sul Centro Sportivo della Gaiofana, i cui interventi sono in capo alla Responsible spa di Stefano Petracca, marito della presidente del Rimini Stefania di Salvo. Entrambi sono stati invitati alla seduta dalla presidente della commissione Annamaria Barilari e hanno accettato l’invito a presenziare. La convocazione non è strettamente legata agli ultimi fatti, visto che la Barilari ci ha fatto sapere che da tempo voleva approfondire il tema del centro alla Gaiofana, ma potrebbe essere comunque un’importante occasione per capire le intenzioni della società biancorossa e rassicurare città e tifoseria sul futuro della squadra. Già la sola presenza dei vertici societari, che da tempo non si vedono in città, servirebbe a tranquillizzare. I lavori alla Gaiofana intanto sembrano proseguire nei tempi previsti e dovrebbero concludersi, da cronoprogramma, entro la fine dell’anno.