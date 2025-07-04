  
investimento da 73mila euro

Bodycam per gli agenti della Polizia Locale. Candidatura a progetto regionale

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Ven 4 Lug 2025 14:26
Dotare gli agenti della Polizia Locale di Rimini di bodycam e dashcam per le auto di servizio. E' l'obiettivo con cui la Giunta comunale ha deciso la candidatura al progetto regionale “Tutel@” e che dovrebbe portare all'acquisto di cinquanta dispositivi, che saranno usati a conclusione di appositi corsi di formazione, mirati oltre che al corretto utilizzo delle bodycam, anche a tutto ciò che è connesso alla tutela della privacy. I corsi non saranno rivolti solo al personale della Polizia Locale riminese ma saranno aperti anche alle altre forze dell’ordine e Polizie locali. L’investimento previsto è di 73.500 euro, per il 90% coperto dalla Regione in caso di ammissione a contributo.

Le immagini fornite dalle bodycam possono essere utilizzate anche come prova in procedimenti penali e amministrativi, oltre a rappresentare una documentazione oggettiva di ciò che accade durante un intervento.

Crediamo si tratti di un investimento importante nell’ottica di innovare la dotazione strumentale a disposizione dell’organico della Polizia Locale, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza per gli operatori impegnati nelle situazioni più complesse e a garanzia dei cittadini – sottolinea l’assessore alla Polizia Locale Juri MagriniSin dall’inizio del mandato ci siamo impegnati per potenziare l’operatività del Corpo, sia con inserimenti in organico sia mettendo in campo progetti anche sperimentali, aderendo alle strategie promosse dalla Regione a contrasto del disordine urbano e per la qualificazione della polizia locale. Penso ad esempio all’implementazione delle nuove telecamere OCR ai varchi della città e l’impiego degli Street Tutor, personale formato e autorizzato, in alcune zone della città più esposte a possibili episodi di disordine pubblico, azioni entrambe sostenute dai contributi regionali”.

