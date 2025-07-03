Rassegne estive
Riparte “Filosofi sotto le stelle” a Misano Adriatico
In foto: Enzo Bianchi, rassegna " Filosofi sotto le stelle"
di Redazione
1 min
Gio 3 Lug 2025 16:58 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:02
Piazza della Repubblica sarà il palcoscenico estivo della rassegna Filosofi sotto le stelle organizzata dal Comune di Misano Adriatico, con la regia di Gustavo Cecchini.
L’edizione 2025, dal titolo ‘Bellezza, legge segreta della vita’, perde uno dei suoi attesi protagonisti, Umberto Galimberti, che a causa di un’indisposizione dell’ultimo minuto, non potrà tornare di fronte al pubblico di Misano.
L’appuntamento di martedì 8 luglio è, quindi, annullato, mentre mercoledì 9 luglio, alle 21.15, arriverà come da programma il monaco laico e teologo Enzo Bianchi che spazierà fra enigma e seduzione, per sostenere che oggi, più che mai, il mondo ha bisogno di bellezza.
