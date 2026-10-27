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OK A COPERTURE FINANZIARIE

Sentenza sui parcheggi interrati a Riccione, nessun cantiere a rischio

In foto: un momento dell'incontro
un momento dell'incontro
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Redazione
   
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Nella serata di lunedì 26 ottobre all’Hotel Corallo, la sindaca Daniela Angelini e la giunta comunale hanno incontrato i residenti dei quartieri Abissinia e Villa Alta nell'ambito del ciclo di incontri pubblici “Riccione cambia – Costruiamola insieme”. La rassegna mira a un confronto diretto sui cantieri da poco terminati, sulle opere in corso e sulle prospettive di sviluppo della città, confermando la volontà dell’amministrazione di mantenere un dialogo costante con il territorio e di ascoltarne le esigenze.

Al centro dell’assemblea è stato illustrato il vasto piano di interventi per la zona sud, a partire dal nuovo Lungomare del Sole. Quest'opera, la cui conclusione è attesa per la primavera del 2027, sta ridisegnando la porta a mare sud della città con un tracciato di due chilometri integrato alla Ciclovia Adriatica e privo di barriere architettoniche. La sindaca Daniela Angelini ha riferito insieme all'assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi, lo stato dei fatti relativo alla recente sentenza della Corte d’Appello di Bologna sui parcheggi interrati del cosiddetto Lungomare 2, situati proprio all'Abissinia. L'amministrazione ha rassicurato i cittadini spiegando che è già stato predisposto un solido piano di copertura finanziaria, garantendo che la stabilità dell'ente non è in discussione e che nessun servizio essenziale o cantiere strategico subirà cancellazioni.

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