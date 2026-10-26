Edilizia cimiteriale. Gli interventi in corso e in programma a Rimini

Con l'approssimarsi della ricorrenza dei defunti, l'Amministrazione Comunale di Rimini fa il punto sugli interventi in corso e in programma per l'edilizia cimiteriale.

Sono otto gli interventi previsti nei cimiteri comunali di Rimini, per un investimento complessivo di circa 2 milioni e 270mila euro, tra cantieri già aperti, progetti in fase di redazione e opere in arrivo a gara. L'aggiornamento del programma riguarda in primo luogo i cimiteri delle zone collinari, Santa Cristina, San Lorenzo in Monte e San Lorenzo in Correggiano, e comprende anche il Cimitero Civico Monumentale, dove si concentra una quota delle risorse, anche a seguito dei danni emersi negli ultimi mesi.

Nei cimiteri sopra la statale 16 le attività sono già avviate. A Santa Cristina è in corso un intervento affidato ad Anthea per circa 200mila euro. A San Lorenzo in Monte i lavori in esecuzione, sempre affidati ad Anthea, valgono circa 100mila euro, ed è allo studio il completamento del restauro dei colombari della parte storica, con altri 150mila euro circa. Il cantiere più rilevante è quello di San Lorenzo in Correggiano, dove si stanno ultimando il consolidamento statico e il restauro della parte storica, per circa 470mila euro, mentre proseguono con Anthea i lavori di ampliamento, per circa 500mila euro, che dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno.

Al Cimitero Civico Monumentale sono in via di ultimazione gli interventi di adeguamento strutturale nei fabbricati a pettine di quattro piani, per circa 100mila euro. Gli uffici stanno inoltre redigendo il progetto per completare queste lavorazioni, con ulteriori 100mila euro circa.

La parte più significativa riguarda il settore nord del Monumentale, dove una zona è oggi interdetta al pubblico. L'area recentemente aveva subito danni causati da infiltrazioni d'acqua, e già a luglio l'Amministrazione aveva ottenuto le variazioni di bilancio necessarie per avviare la riqualificazione, seguite da una rapida progettazione. La Giunta ha già approvato il progetto esecutivo, da 650mila euro, che andrà in gara entro breve. Un'accelerazione resa ancora più necessaria da un nuovo danneggiamento verificatosi in questi giorni, dopo il quale il Comune, insieme ad Anthea, ha messo in sicurezza gli spazi e ne ha vietato l’accesso, evidenziando con opportuna cartellonistica i visitatori che in quel tratto sono previsti i lavori di prossima realizzazione.

"Gli interventi sui cimiteri sono distribuiti su tutto il territorio e rispondono alle esigenze che i tecnici del Comune rilevano di volta in volta, quartiere per quartiere - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli - Al cimitero Monumentale, dove di recente si sono verificati danni da infiltrazione, abbiamo agito con rapidità: l'area è stata messa in sicurezza e il percorso di riqualificazione è già organizzato, con un progetto approvato e pronto per l'appalto.