Venerdì sciopero generale annunciato da USB. Un corteo anche a Rimini

Venerdì prossimo, 30 ottobre, USB indice una giornata di mobilitazione e manifestazioni in diverse città d'Italia "contro economia di guerra e carovita". Nel primo elenco delle città dove le manifestazioni sono autorizzate c'è anche Rimini: il ritrovo del corteo è alle 9 all'Arco d'Augusto.

Spiega l'Unione Sindacale di Base: "Una grande giornata di sciopero generale, una mobilitazione indetta da Usb contro l'economia di guerra imposta dal Governo Meloni, contro il carovita che sta strangolando la popolazione, contro la repressione dei giovani e dei lavoratori che protestano per migliori condizioni di vita".