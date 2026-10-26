  
Indietro
menu
menu

caro vita e spese di guerra

Venerdì sciopero generale annunciato da USB. Un corteo anche a Rimini

In foto: dalla locandina
dalla locandina
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Venerdì prossimo, 30 ottobre, USB indice una giornata di mobilitazione e manifestazioni in diverse città d'Italia "contro economia di guerra e carovita". Nel primo elenco delle città dove le manifestazioni sono autorizzate c'è anche Rimini: il ritrovo del corteo è alle 9 all'Arco d'Augusto.

Spiega l'Unione Sindacale di Base: "Una grande giornata di sciopero generale, una mobilitazione indetta da Usb contro l'economia di guerra imposta dal Governo Meloni, contro il carovita che sta strangolando la popolazione, contro la repressione dei giovani e dei lavoratori che protestano per migliori condizioni di vita".

la locandina

Altre notizie
Luca Sabbioni
Martedì alle 17:15 e alle 23

Luca Sabbioni ospite della Serata Basket di Calcio.Basket, su Icaro TV
di Icaro Sport
Imolese-Rimini
Il punto sull'Eccellenza

Il Rimini allunga in vetta, secondo ko consecutivo per lo Young Santarcangelo
di Matteo Parma
Gianluca Maggioli e i tifosi della Curva Est (Foto ©Rimini Calcio)
300 euro al Pietracuta

Il Giudice sportivo si dimentica di Maggioli, ma con il Pietracuta non giocherà
di Icaro Sport
dalla locandina
Martedì 27 ottobre

Ottobre Rosa. Al centro Le Befane un punto informativo su prevenzione oncologica
di Redazione
La locandina
Martedì 27 ottobre

Alle Befane un punto informativo dell’AUSL Romagna sulla prevenzione oncologica
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO