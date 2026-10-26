Ottobre Rosa. Al centro Le Befane un punto informativo su prevenzione oncologica

Martedì 27 ottobre dalle ore 15 alle 19, il centro commerciale Le Befane di Rimini ospita in galleria un punto informativo dell’AUSL Romagna dedicato alla prevenzione oncologica, nell’ambito delle iniziative di Ottobre Rosa.

Gli operatori del Centro di prevenzione oncologica saranno a disposizione per fornire informazioni sui programmi di screening gratuiti per i tumori della mammella, del colon-retto e del collo dell’utero. Sarà possibile ricevere indicazioni sui percorsi di prevenzione senologica e ritirare il kit per lo screening del colon-retto. Tutti gli screening sono gratuiti e rivolti ai residenti e domiciliati assistiti nella provincia di Rimini, nelle fasce d'età previste dai programmi.

Maggiori informazioni: https://www.auslromagna.it/servizi/screening/screening-oncologici