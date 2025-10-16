  
Indietro
menu
menu

pena di 9 anni

Semilibertà per l'imprenditore Giulio Lolli. Si lavora a film sulla sua vita

In foto: dalla pagina FB Giulio Lolli
dalla pagina FB Giulio Lolli
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 16 Ott 2025 13:37 ~ ultimo agg. 15:14
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Giulio Lolli, ex imprenditore della Rimini Yacht ha ottenuto la semilibertà. Il beneficio è stato deciso dal tribunale di Sorveglianza. Si trovava in carcere a Bologna dopo la condanna da parte della Corte d’Assise di Roma a 9 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo e traffico d’armi internazionale. L’imprenditore bolognese 60enne, finito a processo e condannato a Rimini e a Bologna per le vicende della Rimini Yacht, era fuggito in Libia e poi estradato nel 2019 sotto l’impulso della Procura di Rimini. In quello stesso anno, si era appreso successivamente dalle sentenze libiche, a Tripoli Lolli fu condannato alla pena di morte sostituita poi con l’ergastolo. Nel 2017, infatti, dopo alcuni anni di turbolente attività nel paese nordafricano, era stato imprigionato con l’accusa di terrorismo.

La decisione della semilibertà è stata commentata all'Ansa dal suo avvocato Claudia Serafini: "Ha fatto un ottimo percorso all'interno del carcere. Ha collaborazioni con attività socioculturali e anche giornalistiche, ha fatto convegni in carcere e sta seguendo percorsi universitari".

Più volte negli anni si è detto che la storia dell'imprenditore potesse essere la trama di un film. E così sarà. La legale, infatti, ha spiegato che sta per uscire un libro sulla sua vita ed è in corso anche la realizzazione di un film.

Altre notizie
repertorio
nel cortile di un condominio

Bici elettrica salvata dal furto. Il ladro aveva già spaccato la catena
di Redazione
lo staff di Salvadori
servizi di qualità

Gruppo Salvadori e Itermar: emozioni e scoperte — Le novità 2026
Contenuto Sponsorizzato
Carabinieri di Novafeltria (Google Maps)
indagini dei Carabinieri

Fuga dopo l'investimento di una bici. Denunciato il presunto pirata della strada
di Redazione
la visita al comando
visita al comando

Garante: nessuna criticità nella camera di sicurezza della Polizia Locale
di Redazione
Superiore a dato nazionale

Inflazione, a Rimini i prezzi corrono sempre. Per le famiglie rincari da 745€
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO