  
Indietro
menu
menu

indagini dei Carabinieri

Fuga dopo l'investimento di una bici. Denunciato il presunto pirata della strada

In foto: Carabinieri di Novafeltria (Google Maps)
Carabinieri di Novafeltria (Google Maps)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 16 Ott 2025 14:30 ~ ultimo agg. 16:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno individuato e denunciato in stato di libertà, per lesioni personali e fuga a seguito di incidente con danni a persone, il presunto responsabile dell’incidente stradale del 4 settembre scorso, lungo la Strada Provinciale 258 Marecchiese, all’altezza dell’intersezione con la Strada Provinciale 6 Montefeltresca di Novafeltria.

Quel pomeriggio un ciclista è stato urtato da un veicolo proveniente dalla direzione opposta, che nello svoltare aveva colpito la ruota posteriore della sua bicicletta facendolo cadere a terra. L’automobilista si era poi allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. 

Il ciclista, prima soccorso dal personale 118 e poi trasportato in eliambulanza al Bufalini di Cesena con un trauma cranico, fortunatamente non era in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Novafeltria e della Stazione Carabinieri di San Leo.

Dopo oltre un mese di accertamenti, i militari dell’Arma sono riusciti a individuare e identificare il presunto responsabile dell’investimento.

Altre notizie
vongole (foto pexels)
Tutti i commenti

Vongole sotto soglia, vittoria in Europa per le marinerie romagnole
di Redazione
la presentazione degli eventi per i 103 anni di Riccione
Tre giorni di festa

Riccione compie 103 e festeggia coi giovani, il cioccolato e Icaroteche
di Redazione
una puntata della scorsa edizione
venerdì alle 20,35

Ripartono i Giorni della Chiesa. Da 23 anni la voce della comunità riminese
di Redazione
repertorio
nel cortile di un condominio

Bici elettrica salvata dal furto. Il ladro aveva già spaccato la catena
di Redazione
lo staff di Salvadori
servizi di qualità

Gruppo Salvadori e Itermar: emozioni e scoperte — Le novità 2026
Contenuto Sponsorizzato
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO