Bici elettrica salvata dal furto. Il ladro aveva già spaccato la catena

Con delle grosse tronchesi aveva già spaccato la catena ed era pronto a filarsela con la bici appena rubata, il ladro fermato nella serata di mercoledì dai carabinieri nel cortile di un palazzo di Rivazzurra. L'uomo, un marocchino di 39 anni, è stato notato dai condomini mentre armeggiava attorno alla bici elettrica e hanno subito chiamato le forze dell'ordine. I militari, arrivati nell'arco di pochi minuti, lo hanno portato in caserma per i controlli: nella borsa che aveva con sé, oltre ad una grossa tronchese, aveva anche altri attrezzi da scasso, due telefoni cellulari e un tablet, rubati, due giorni prima, al proprietario di un locale di Rimini.

Fotosegnalato in quanto privo di documenti, è emerso che il 39enne, disoccupato e senza fissa dimora, doveva scontare una condanna a 2 anni e 11 mesi per una rapina consumata nel 2022 in Lombardia: conclusi gli atti, è stato portato alla Casa Circondariale di Rimini. Dovrà rispondere di tentato furto e ricettazione.