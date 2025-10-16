Gruppo Salvadori e Itermar: emozioni e scoperte — Le novità 2026

Il 2026 si apre sotto il segno dell’entusiasmo e della scoperta.

Il Gruppo Salvadori, in collaborazione con Itermar, presenta un rinnovato programma di escursioni giornaliere dedicato a chi desidera vivere il territorio in modo autentico, comodo e sostenibile.

Un progetto che nasce dalla passione per i viaggi e dall’amore per la nostra terra, con un obiettivo chiaro: far scoprire le meraviglie locali attraverso esperienze uniche e memorabili.

Ogni escursione è curata nei minimi dettagli, con guide esperte e servizi di alta qualità, per trasformare una semplice giornata di vacanza in un ricordo che resta nel cuore.

La vera novità? Una formula esclusiva che unisce organizzazione impeccabile e attenzione personalizzata.

I gruppi saranno più piccoli e selezionati, per offrire la sensazione di un’escursione quasi su misura: più intima, più rilassata, più coinvolgente.

Un modo nuovo di viaggiare, pensato per chi ama sentirsi parte del luogo che visita, tra storie, tradizioni e sapori autentici.

“Vogliamo che i nostri ospiti vivano non solo una vacanza, ma un’emozione autentica, a contatto con la nostra terra e la nostra gente”, raccontano i responsabili del Gruppo Salvadori e Itermar.

Dalle escursioni enogastronomiche alle gite culturali, passando per percorsi naturalistici e panoramici, ogni proposta è pensata per valorizzare le eccellenze del territorio e offrire un’esperienza indimenticabile a chi sceglie di scoprirlo con noi.

Con questa nuova stagione, Gruppo Salvadori e Itermar confermano la loro vocazione per l’ospitalità e la qualità, diventando sempre più un punto di riferimento per il turismo esperienziale sulla Riviera e nell’entroterra.

Appuntamento alla stagione estiva 2026, per vivere insieme emozioni, natura e nuove avventure firmate Gruppo Salvadori & Itermar.