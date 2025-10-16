  
Indietro
menu
menu

servizi di qualità

Gruppo Salvadori e Itermar: emozioni e scoperte — Le novità 2026


Contenuto Sponsorizzato
In foto: lo staff di Salvadori
lo staff di Salvadori
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 16 Ott 2025 14:46 ~ ultimo agg. 14:51
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il 2026 si apre sotto il segno dell’entusiasmo e della scoperta.
Il Gruppo Salvadori, in collaborazione con Itermar, presenta un rinnovato programma di escursioni giornaliere dedicato a chi desidera vivere il territorio in modo autentico, comodo e sostenibile.

Un progetto che nasce dalla passione per i viaggi e dall’amore per la nostra terra, con un obiettivo chiaro: far scoprire le meraviglie locali attraverso esperienze uniche e memorabili.
Ogni escursione è curata nei minimi dettagli, con guide esperte e servizi di alta qualità, per trasformare una semplice giornata di vacanza in un ricordo che resta nel cuore.

La vera novità? Una formula esclusiva che unisce organizzazione impeccabile e attenzione personalizzata.
I gruppi saranno più piccoli e selezionati, per offrire la sensazione di un’escursione quasi su misura: più intima, più rilassata, più coinvolgente.
Un modo nuovo di viaggiare, pensato per chi ama sentirsi parte del luogo che visita, tra storie, tradizioni e sapori autentici.

“Vogliamo che i nostri ospiti vivano non solo una vacanza, ma un’emozione autentica, a contatto con la nostra terra e la nostra gente”, raccontano i responsabili del Gruppo Salvadori e Itermar.

Dalle escursioni enogastronomiche alle gite culturali, passando per percorsi naturalistici e panoramici, ogni proposta è pensata per valorizzare le eccellenze del territorio e offrire un’esperienza indimenticabile a chi sceglie di scoprirlo con noi.

Con questa nuova stagione, Gruppo Salvadori e Itermar confermano la loro vocazione per l’ospitalità e la qualità, diventando sempre più un punto di riferimento per il turismo esperienziale sulla Riviera e nell’entroterra.

Appuntamento alla stagione estiva 2026, per vivere insieme emozioni, natura e nuove avventure firmate Gruppo Salvadori & Itermar.

Altre notizie
Carabinieri di Novafeltria (Google Maps)
indagini dei Carabinieri

Fuga dopo l'investimento di una bici. Denunciato il presunto pirata della strada
di Redazione
la visita al comando
visita al comando

Garante: nessuna criticità nella camera di sicurezza della Polizia Locale
di Redazione
dalla pagina FB Giulio Lolli
pena di 9 anni

Semilibertà per l'imprenditore Giulio Lolli. Si lavora a film sulla sua vita
di Redazione
Superiore a dato nazionale

Inflazione, a Rimini i prezzi corrono sempre. Per le famiglie rincari da 745€
di Redazione
repertorio
la società riminese 'promossa'

Verifica a margine di un'inchiesta. La Safety Car ottiene liberatoria antimafia
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO