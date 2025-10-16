Garante: nessuna criticità nella camera di sicurezza della Polizia Locale

Nessuna criticità nella camera di sicurezza del comando della Polizia Locale di Rimini. E' quanto verificato dal Garante regionale dei detenuti per l’Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, che nel pomeriggio di mercoledì ha effettuato una visita ispettiva, nella sede di via della Gazzella. Accompagnato dalla collaboratrice Silvia Mannone, ha verificato lo stato delle camere di sicurezza e le modalità di gestione delle persone che vi transitano.

La visita, preannunciata e svolta nell'ambito dei compiti previsti dal Garante, ha avuto come obiettivo la raccolta di informazioni sulle condizioni dei luoghi di custodia temporanea e sul rispetto della dignità delle persone, con particolare attenzione alle procedure adottate dal personale della Polizia Locale.