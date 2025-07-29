Scuole aperte il pomeriggio con attività sociali. Aperto il bando regionale

A disposizione della provincia di Rimini 209mila euro per avviare il progetto Scuole aperte, con cui la Regione vuole fare diventare gli istituti scolastici luoghi di socialità, aperti anche il pomeriggio, con sportelli di ascolto e attività per studenti dagli 11 ai 19 anni. “La scuola deve tornare ad essere presidio di comunità, non solo luogo di istruzione. A Rimini - dichiara Emma Petitti , consigliera regionale e vice segretaria del Partito Democratico Emilia-Romagna - investiamo 209.138 euro per aprire le scuole al territorio, renderle spazi vivi di orientamento, inclusione e partecipazione. Rendere gli spazi scolastici accessibili anche oltre l’orario canonico significa dare, a ragazze e ragazzi, gli strumenti e i luoghi per esprimersi, coltivare passioni e talenti, costruire legami significativi. È una risposta culturale e sociale, non solo organizzativa".

Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate entro le 12 dell’8 ottobre 2025. Possono candidarsi le scuole secondarie di primo grado, statali o paritarie, anche in forma associata con enti locali, associazioni culturali e sportive, cooperative sociali.