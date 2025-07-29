Questore e Prefetto commemorano Mosca a 36 anni dalla morte

Nella mattinata di martedì, in occasione del 36esimo anniversario della morte del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Antonio Mosca, il Questore di Rimini, Olimpia Abbate, insieme al Prefetto Giuseppina Cassone, ha posto una corona di alloro davanti alla lapide ed al cippo commemorativo posto all’ingresso della Questura intitolato al poliziotto che fu tra le prime vittime della banda della Uno Bianca.

Dopo la deposizione si è svolta la Messa celebrata dal Cappellano della Polizia di Stato, Padre Paolo Carlin, nella sala riunioni della Questura dedicata al sovrintendente alla presenza dei familiari e di numerosi colleghi. Al cimitero di San Martino Monte l’Abate (RN), dove è situata la cappella del Sovrintendente Capo, alcuni colleghi delle volanti hanno portato dei fiori.

Il Sovrintendente Capo Mosca morì il 29 Luglio 1989, come conseguenza delle ferite subite in una sparatoria con tre criminali, membri della “Banda della Uno

Bianca” il 3 Ottobre 1987 sull’autostrada A14 all’altezza del casello di Cesena.