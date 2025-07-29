  
tre impianti

A Misano le case dell'acqua erogano circa 900 litri al giorno. Dati in crescita

In foto: la casa dell'acqua di Santa Monica
la casa dell'acqua di Santa Monica
di Redazione   
Mar 29 Lug 2025 14:58 ~ ultimo agg. 6 Ago 02:17
L'acqua del "sindaco" piace ai misanesi. Anche nei primi sei mesi del 2025 cresce l'utilizzo della Case dell’Acqua presenti sul territorio comunale. Dal 1° gennaio al 30 giugno l’impianto di Santa Monica ha erogato complessivamente 53.675 litri di acqua, tra liscia e gassata, la media di 297 litri al giorno, in ulteriore aumento rispetto ai 287 del 2024. La Casa dell’Acqua di Scacciano ha fatto registrare un consumo di 67.344 litri, la media di 372 litri al giorno, ben superiore ai 328 litri del 2024. Si mantengono più bassi ma costanti i consumi della Casa dell’Acqua di Misano Centro, che da gennaio ha erogato 36.043 litri d’acqua, la media di 199 litri al giorno.

"I primi sei mesi dell’anno confermano il successo delle Case dell’acqua a Misano Adriatico – il commento dell’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi -, con un costante aumento dell’utilizzo da parte dei cittadini. Il dato medio giornaliero si avvicina ai 900 litri erogati, tra acqua naturale e gasata, un risultato che supera di gran lunga la media giornaliera stabilita per rispettare i limiti garantiti alla società che gestisce il servizio. Questo trend positivo testimonia come acqua fresca, di qualità ed economica siano i punti cardine di questo successo. Ma non dimentichiamo i vantaggi per l’ambiente, derivanti dalla riduzione delle bottiglie di plastica e dalla promozione di stili di vita più sostenibili. Continueremo a lavorare per offrire un servizio sempre più efficiente, incentivando i cittadini a fare scelte consapevoli e rispettose dell’ambiente".

