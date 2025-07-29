  
sopralluoghi e incontri

In vista di ExpoAid 2026 due giornate a Rimini per il Ministro Locatelli

In foto: il sindaco Sadegholvaad e il ministro Locatelli
il sindaco Sadegholvaad e il ministro Locatelli
di Redazione   
Mar 29 Lug 2025 16:01 ~ ultimo agg. 7 Ago 09:56
Un sopralluogo in vista dell'ExpoAid 2026, un incontro con gli albergatori e diversi briefing con le istituzioni del territorio. Due giornate a Rimini per il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli che arriverà in città giovedì 31 lugli e venerdì 1 agosto. Per Locatelli sarà una agenda fitta di appuntamenti anche in vista del grande evento istituzionale che si svolgerà a fine giugno 2026 al Palacongressi di Rimini e sarà interamente dedicato al Terzo Settore e all'Associazionismo italiano che si occupa di disabilità: l’ampio programma prevede molteplici attività sportive e ricreative, presenza di aree espositive, seminari di approfondimento e momenti di formazione e confronto. Il primo ExpoAid si tenne sempre a Rimini, nel 2023.  

VIDEO
