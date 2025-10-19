Scrutatori e presidenti di seggio elettorale, aperte le domande di iscrizione

I cittadini elettori del Comune di Rimini in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo, che in occasione di elezioni intendono ricoprire l’incarico di scrutatore di seggio elettorale, possono presentare domanda di iscrizione all’ufficio elettorale del Comune entro il 30 novembre 2025.

Chi è già iscritto nell'Albo non deve ripresentare la domanda. Modello di domanda e informazioni sono reperibili sulla pagina internet del Comune: https://www.comune.rimini.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/iscriversi-allalbo-degli-scrutatori-di-seggio-elettorale

I cittadini elettori del Comune di Rimini in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che in occasione di elezioni intendono ricoprire l’incarico di presidente di seggio elettorale, possono presentare domanda di iscrizione all’ufficio elettorale del Comune entro il 31 ottobre 2025.

Chi è già iscritto nell'Albo non deve ripresentare la domanda. Modello di domanda e informazioni sono reperibili sulla pagina internet del Comune: https://www.comune.rimini.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/iscriversi-allalbo-dei-presidenti-di-seggio-elettorale