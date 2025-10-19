  
Albi del Comune di Rimini

Scrutatori e presidenti di seggio elettorale, aperte le domande di iscrizione

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Dom 19 Ott 2025 14:58 ~ ultimo agg. 20 Ott 01:15
I cittadini elettori del Comune di Rimini in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo, che in occasione di elezioni intendono ricoprire l’incarico di scrutatore di seggio elettorale, possono presentare domanda di iscrizione all’ufficio elettorale del Comune entro il 30 novembre 2025.

Chi è già iscritto nell'Albo non deve ripresentare la domanda. Modello di domanda e informazioni sono reperibili sulla pagina internet del Comune: https://www.comune.rimini.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/iscriversi-allalbo-degli-scrutatori-di-seggio-elettorale

I cittadini elettori del Comune di Rimini in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che in occasione di elezioni intendono ricoprire l’incarico di presidente di seggio elettorale, possono presentare domanda di iscrizione all’ufficio elettorale del Comune entro il 31 ottobre 2025.

Chi è già iscritto nell'Albo non deve ripresentare la domanda. Modello di domanda e informazioni sono reperibili sulla pagina internet del Comune: https://www.comune.rimini.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/iscriversi-allalbo-dei-presidenti-di-seggio-elettorale

 

 

