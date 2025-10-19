maltempo da martedì
Dopo l'alta pressione peggioramento meteo in vista sul riminese
di Redazione
Dom 19 Ott 2025
Nubi in vista dopo l'alta pressione degli ultimi giorni: nella prima parte della settimana sono attese precipitazioni, prima in Emilia e poi in Romagna. Per lunedì c'è un'allerta gialla per temporali in Emilia mentre in provincia di Rimini, dove la pioggia è attesa martedì, l'allerta gialla è per vento sulle alture.
Per la giornata di lunedì 20 ottobre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su settore appenninico occidentale, con precipitazioni intense.
