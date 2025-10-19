Ricercato per furto incappa in un controllo di Polizia. 30enne in carcere

Durante un’attività di controllo in zona Miramare, un equipaggio di volante della Polizia di Stato ha fermato un veicolo condotto da un uomo di 30 anni proveniente da fuori provincia e ricercato per aver commesso reati contro il patrimonio. Il 30enne, italiano, è stato tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria per la reclusione di due anni e un mese e portato ala locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.





