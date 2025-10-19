a Rimini
Ricercato per furto incappa in un controllo di Polizia. 30enne in carcere
di Redazione
Dom 19 Ott 2025 13:03 ~ ultimo agg. 13:08
Durante un’attività di controllo in zona Miramare, un equipaggio di volante della Polizia di Stato ha fermato un veicolo condotto da un uomo di 30 anni proveniente da fuori provincia e ricercato per aver commesso reati contro il patrimonio. Il 30enne, italiano, è stato tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria per la reclusione di due anni e un mese e portato ala locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.
