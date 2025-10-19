  
sul Vangelo di Matteo

'La Parola si fa gesto'. Il programma della Settimana Biblica (20-23 ottobre)

di Redazione   
Dom 19 Ott 2025 14:03
L’appuntamento annuale della Settimana Biblica rappresenta per tutta la comunità diocesana (in particolare catechisti, operatori pastorali, ministri istituiti) la ripresa della vita pastorale dopo i mesi estivi. In questi 25 anni, ricorda la Diocesi di Rimini, attraverso le conferenze serali e gli atelier laboratoriali, la Settimana Biblica ha fatto nascere in tante persone la curiosità, l’attenzione e l’amore per i testi biblici aiutando così le comunità a crescere nella familiarità e nella preghiera con la Scrittura.

L’edizione 2025 (20-23 ottobre 2025) ha per titolo “La Parola si fa gesto. Scrittura, Liturgia e vita nel Vangelo di Matteo”, e intende in prima battuta raccogliere l’invito del vescovo Nicolò ad approfondire i primi due capitoli della Lettera Pastorale 2024, con un’attenzione particolare al rapporto tra la Parola ascoltata e celebrata nella Liturgia e il nostro vissuto di tutti i giorni.

Il percorso in quattro serate sarà accompagnato da alcuni testi dell’evangelista Matteo (il Vangelo del prossimo Anno Liturgico), che presentano il credente come un Testimone.

“Il discepolo di Gesù, infatti, è colui che incontra il Cristo vivo nei gesti e nelle parole della Liturgia; - spiega don Gabriele Gozzi, referente Diocesano Servizio Apostolato Biblico - quindi con il suo modo di parlare, con i suoi gesti, rende visibile Cristo alle persone che ha vicino sia nell’ordinarietà della vita quotidiana, ma anche in momenti e luoghi in cui questo sembra impossibile, dove c’è sofferenza, chiusura o indifferenza.

Solo l’incontro con Gesù, oggi come allora, ha il potere di generare alla fede attraverso gesti e segni che possono avere una “valenza sacramentale”.

Le prime tre serate in Sala Manzoni aiuteranno a riscoprire lo stretto legame tra la liturgia celebrata e la vita quotidiana vissuta, legame che in tanti cristiani sembra essersi completamente spezzato.

La novità dell’edizione 2025 è rappresentata dalla serata conclusiva in Basilica Cattedrale, luogo ideale per comprendere il ruolo dell’arte a servizio della liturgia e della trasmissione della fede.

Come negli anni passati, le tre serate saranno comunque trasmesse in differita nei giorni successivi su Icarotv e caricate sul canale Youtube Icaroplay in modo da “recuperarle” per occasioni formative all’interno della propria comunità.


Settimana Biblica 2025
“La Parola si fa gesto. Scrittura, Liturgia e vita nel Vangelo di Matteo”
20-23 ottobre 2025

Il programma:

Lunedì 20 ottobre: La comunicazione di Gesù, la parola, i gesti, silenzi, le parabole. Don Gabriele Gozzi, Sala Manzoni ore 21.

Martedì 21: La liturgia come gesto. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro

Mercoledì 22: La liturgia forma la comunità: incontro e ripartenza verso gli altri Prof. Marcello Zammarchi
Giovedì 23: Liturgia e arte. Auro Panzetta, docente Issr Marvelli Rimini-San Marino Montefeltro. Cattedrale alle ore 21. Con intervento di mons. Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini

 

