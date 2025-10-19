Fiera di San Martino, le anticipazioni. Debutta il Villaggio dei Cornuti

Prime anticipazioni sull'edizione 2025 della Fiera di San Martino che si svolgerà a Santarcangelo da sabato 8 a martedì 11 novembre, con l’anteprima già dalla serata di venerdì 7, la riproposizione dell’inaugurazione pubblica sotto l’Arco Ganganelli alle ore 11 di sabato 8 e un momento dedicato alla città nel giorno di San Martino.

La principale novità dell’edizione 2025 sarà il Villaggio dei Cornuti in piazzale Francolini, una struttura coperta – decorata con allestimenti ispirati alle tradizioni romagnole, comprese le immancabili corna simbolo caratteristico della Fiera – che ospiterà momenti di festa, canti, balli e tradizioni contadine. Al di fuori dalla struttura saranno presenti i food truck fino allo scorso anno collocati in piazza Gramsci, che completeranno la proposta dell’area insieme all’Osteria delle tradizioni gestita dalla Pro Loco.

In piazza Gramsci, così come in via Cavallotti e nel cortile del Municipio, troverà invece spazio la creatività degli stand di “Fattammano a Sammartino”, affiancata dalle proposte dell’artigianato presenti sotto il porticato del Comune. L’artigianato sarà presente anche in via Battisti, dove sarà possibile trovare il tradizionale il mercatino etnico e delle curiosità, mentre lungo le vie del centro e in viale Mazzini tornerà la “Campionaria” con prodotti e servizi per la persona e l’impresa.

Tra le conferme “Casa Romagna” in piazza Ganganelli con i prodotti tipici del territorio romagnolo, la “Casa dell’Autunno” – mostra mercato dell’alimentazione tipica delle regioni italiane – in piazza Marini e i numerosi punti ristoro diffusi tra piazza Marconi, piazza Ganganelli, via De Bosis, via Faini e la piazzetta del Lavatoio. Per i più piccoli, il luna park dell’area Campana sarà attivo da venerdì 7 a lunedì 16 novembre.

Spazio alla musica, con iniziative già da venerdì 7 novembre, insieme alla tradizione della poesia dialettale, con diversi appuntamenti di avvicinamento alla 56^ Sagra nazionale dei Cantastorie, che si svolgerà martedì 11 novembre. Tornano i due concorsi legati alla piada organizzati dalla Pro Loco: “Il palio della piada”, aperto a tutti, e “La pida di becch”, riservato ai professionisti, entrambi in calendario per domenica 9 novembre.

Per sottolineare la stretta connessione con la tradizione santarcangiolese e romagnola ci sarà un vero e proprio Villaggio dei Cornuti al Francolini allargando ulteriormente il perimetro della festa fino quasi alla via Emilia. Il programma delle iniziative, a cura di Blunautilus, e tutte le informazioni di servizio saranno rese pubbliche in dettaglio nelle prossime settimane

“Con Blu Nautilus continuiamo il lavoro per un profondo rinnovamento delle nostre Fiere, sempre nel solco di una tradizione da conservare e salvaguardare - Commenta il sindaco Filippo Sacchetti. “Se per San Michele abbiamo riportato il patrono al centro della manifestazione e valorizzato sempre più il cibo di qualità a partire dalla nostra cipolla dell’acqua, con San Martino lanceremo un merchandising a tema con l’anima dell’evento”.